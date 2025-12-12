MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï°ìÎÝ¼ê°Ê³°¤Ë¤â»Ä¤µ¤ì¤¿¥íー¥¹¥¿ー²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò¸ø³«¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÊü½Ð¤¬Â³¤¯¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢À¸¤¨È´¤­¤Î¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡¢¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤òÊü½Ð¡£¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°´ü´ÖÃæ¤ÎÊä¶¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë