砂月凜々香が、新曲「Oh NO!!!!」を本日配信リリースした。あわせて、本日19時にYouTubeにて本楽曲のMVが公開される。今作は、8月にリリースされた「START DASH★」、10月にリリースされた「Just take it slow tomorrow」に続き、同郷である福岡県出身の松隈ケンタが楽曲提供・プロデュースを担当。相手にどうしようもなく惹かれていく想いを疾走感のあるロックサウンドにのせた、新たな一面を垣間見れる楽曲に仕上がったという。