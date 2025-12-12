DEENが、2026年1月に発売する80年代J-ROCKをカバーしたアルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』のジャケット写真を公開した。あわせて新アーティスト写真も公開された。今回公開となったジャケットは、「ストレンジャーシングス」「地面師たち」「イカゲーム」等で話題のイラストレーター・ARUMANAによる描き下ろし。DEEN・池森秀一を中心に、偉人や名画・建造物等をオマージュしバンドメンバーに見立て描かれた遊び心ある