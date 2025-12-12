ジャケット写真今井美樹が、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2026年2月11日に発売することを発表した。2025年10月からNHK「みんなのうた」で放送されている「青空とオスカー・ピーターソン」など、珠玉の10曲を収録予定。アルバムのトータルプロデュースは今井美樹と布袋寅泰、参加するソングライターやアレンジャーには岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄