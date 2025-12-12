沿岸への津波到達が観測されました。小川原港で午後0時19分に「微弱」むつ関根浜では、観測不能となっています。第1波を観測してから最大波が到達するまで数時間かかることがあります。画面に表示された津波の高さは、今後さらに高くなることもあります。決して海岸や川の様子を見に行かないでください。場所によっては、観測点で記録された津波よりもさらに大きな津波が到達しているおそれもあります。