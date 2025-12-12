12日（金）、令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド2回戦が東京体育館で行われ、レーヴィス栃木（栃木・V）と京都産業大学（京都・大学）が対戦した。 今季ここまでVリーグ男子東地区で4位のR栃木と近畿ブロックを勝ち上がってきた京産大の一戦は、第1セットこそR栃木が先取するも、そこから2セット連続で京産大が奪う展開に。なかなかうまくいかないR栃木