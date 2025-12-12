SKY-HIが12日、39歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムで動画を公開。黒髪の前髪ありスタイルで登場し、反響を呼んでいる。【動画】新鮮！黒髪＆前髪ありスタイルのSKY-HI11日と12日の2日間にわたり、東京・豊洲PITにてバースデーイベント『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』を開催したSKY-HIは、「かなり疲れた」と疲労困憊（こんぱい）の様子を見せながらも、誕生日を迎えたことへの感謝や、ライブの振り返