熊本市のサクラマチクマモトで開かれているライトアップイベント「かぐや姫の光る庭第二章～あかりを奏でる月夜～」の来場者が2万5000人を突破し、12月11日夜にセレモニーが開かれました。 【写真を見る】サクラマチクマモト屋上の「竹あかり」イベント 来場者2万5000人突破12月25日までクリスマス仕様 2万5000人目の来場者となったのは、大津町から訪れた茺本さん家族です。 茺本さん「ただ