12日午前11時44分ころ、北海道や青森などで震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震で、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報が発表されました。ただちに海岸から離れてください。気象庁によりますと震源地は、青森県東方沖で震源の深さは約20キロ震源の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。この地震で北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で震度4を観測しました。また、