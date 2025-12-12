秋田・北秋田市で12日朝、列車が脱線し転覆する事故がありました。乗客は乗っていませんでしたが、運転士の男性が顔から出血するなどして病院に搬送されました。午前5時10分ごろ、北秋田市阿仁萱草にある秋田内陸線の萱草駅付近で、運転中の列車が5メートルほどの高さから線路脇の斜面に転覆しました。列車に乗客は乗っていませんでしたが、50代の男性運転士が車内に取り残され、約3時間後に救出されました。男性運転士は顔から出