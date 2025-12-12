【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用アクションRPG「NO LAW」のトレーラーが公開された。 本作は、スウェーデンのゲームスタジオ「Neon Giant」によるサイバーパンクな世界を舞台としたアクションRPG。トレーラーでは、腐敗した町