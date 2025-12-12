電気グルーブのメンバーでタレント、俳優のピエール瀧が12日にインスタグラムを更新。プロ野球選手との2ショットを公開すると、ファンから「胸熱」「ビックリな2ショット!!」といった反響が寄せられた。【写真】ピエール瀧、プロ野球選手とガッチリ握手瀧が「家族でお寿司を食べに行ったら、なんと偶然隣がマリーンズの小島投手！」と投稿したのは、千葉ロッテマリーンズ所属の小島和哉との2ショット。写真には、笑顔でガッチ