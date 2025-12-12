松本まりかが主演する2026年1月16日スタートのドラマ『元科捜研の主婦（おんな）』（テレビ東京系／毎週金曜21時）で、吉岡家を取り巻く個性豊かな面々を演じる追加キャストとして、遠藤憲一、八嶋智人、島袋寛子、小手伸也、渡辺いっけいらの出演が発表された。さらにティザー映像も解禁となった。【動画】仲良し吉岡家が解決する難事件とは!?『元科捜研の主婦』ティザー映像本作は、テレビ東京と講談社が共同開発したオリ