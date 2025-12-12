横浜流星と広瀬すずがダブル主演を務める映画『汝、星のごとく』より、物語のはじまりの場所・瀬戸内の美しい風景のなか、温かさ、切なさをそれぞれ切り取った場面写真7点が初解禁された。【写真】横浜流星×広瀬すず共演、藤井道人監督が紡ぐ壮大な愛の物語！映画『汝、星のごとく』場面写真ギャラリー原作は、繊細かつ豊かな表現で読む者の心を捕らえて離さない小説家・凪良ゆうによる第20回本屋大賞を受賞した同名小説。