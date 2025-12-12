◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１２日、美浦トレセン前走の赤松賞を制したヒズマスターピース（牝２歳、美浦・国枝栄厩舎、父スクリーンヒーロー）は５枠１０番となった。デビューから３戦連続で逃げているが、今回はひとつ内に前走を逃げ切った武豊騎手が騎乗するマーゴットラヴミーがいる。国枝調教師は「武豊の隣だね。無理やり行かなければならない