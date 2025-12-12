◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１２日、美浦トレセン前走のりんどう賞を制したラスティングスノー（牝２歳、美浦・池上昌和厩舎、父モズアスコット）は７枠１５番となった。ここまでデビューから３戦連続で逃げを選択。今回は同型も多く出方はカギになる。池上調教師は「追い切りに菱田（裕二）騎手が乗って、行かなきゃダメというわけじゃない、と感じ