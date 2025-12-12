ホロライブ所属の5期生・桃鈴ねね、尾丸ポルカ、雪花ラミィ、獅白ぼたんが、バーチャルライブ＜ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Live＞を2025年12月21日に「ホロアース」にて開催することを発表した。「ホロアース」は、バーチャルタレント事務所「ホロライブプロダクション」のカバー株式会社が手がける、とある異世界を舞台にしたバーチャル空間プロジェクト。ユーザー自身がアバターとして参加し、自由に世界を探索したり、