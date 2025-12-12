リリースで発表J2の藤枝MYFCは12月12日、元日本代表の太田吉彰氏がヘッドコーチ、杉浦大輔氏がコーチに就任すると発表した。太田氏は2002年にジュビロ磐田でプロのキャリアをスタートさせ、その後ベガルタ仙台への期限付き移籍を経て再び磐田でプレーし、18年まで在籍。Jリーグ通算では385試合に出場し、47得点を記録した。現役最後のシーズンは品川CCでプレーした。日本代表としては2007年に国際Aマッチ1試合に出場している。