11日夜、伊那市の市道で道路を歩いて渡っていた62歳の男性が軽乗用車にはねられる事故がありました。男性は、意識不明の重体です。11日午後7時15分ごろ、伊那市狐島の市道交差点で、近くに住む自営業の62歳男性が道路を渡っていたところ、箕輪町方面から直進してきた軽乗用車にはねられました。男性は頭を強く打ち、伊那市内の病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。軽乗用車を運転していた市内に住む27歳の会社員の女性にけ