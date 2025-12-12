イオンリテールは11日、2025年3月に閉店した「アピタ静岡店」の後継に「イオンセントラルスクエア静岡」として2026年3月初旬にオープンすると発表しました。イオンリテールによりますと、「イオンセントラルスクエア静岡」にはファストフードやカフェ、アパレルや雑貨店などおよそ40店舗が出店。フードコートや地域初出展となる惣菜店、地元スイーツ店の新業態などが並ぶ予定です。核店