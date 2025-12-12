12日午後0時21分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の五所川原市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、中泊町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、