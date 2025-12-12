世界各地で独自の進化を遂げ、映画、テレビ、ゲーム、配信と領域を越えて拡張を続けるアニメーション。その“現在地”を一望できる新たな国際映画祭、「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル（ANIAFF）」が、12月12日から17日までの6日間、愛知県名古屋市で開催されている。【動画】新たな祭典「ANIAFF」予告編今回は、フェスティバル・ディレクターの井上伸一郎氏、ジェネラル・