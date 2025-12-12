気象庁によりますと、12日午後0時21分ごろ、地震がありました。震度3を観測したのは、函館市、八戸市、五所川原市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町、一戸町となっています。震源地は青森県東方沖。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。