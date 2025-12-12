船引バイパスが全通福島県は2025年12月9日、国道288号の船引（ふねひき）バイパスが2026年3月22日（日）15時に全線開通すると発表しました。【地図】「船引バイパス」の全線開通ルートを見る国道288号は、福島県の郡山市から三春町・田村市・大熊町を経由して双葉町に至る全長約85kmの道路です。中通りと浜通りを東西に結び、緊急輸送道路第二次確保路線や「ふくしま復興再生道路」に指定されています。このうち田村市内の船