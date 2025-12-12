赤ちゃんが泣いている時や遊びに誘った時、ワンコは愛にあふれた行動を見せて…？ワンコと赤ちゃんの尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破しています。 【動画：赤ちゃんのことが大好きな様子の犬→泣いていると、そばに来て…愛情いっぱいな『まさかの行動』】 赤ちゃんがワンコを遊びに誘ったら… Instagramアカウント「picostagram0423」に投稿されたのは、シーズーの「ピコ」ちゃん