ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。今回ご紹介するのはジャーマンポテトのアレンジメニュー！野菜をたっぷり使った、普段はもちろん、おもてなしにも使える一品です。下ごしらえはレンジで、仕上げはフライパンで香ばしく焼くだけの簡単ステップ。メープルマスタードのコクと優しい酸味と甘さが野菜に馴染んで野菜を格上げ！彩りも華やかな、野菜不足解消レシピです。【詳細】他の記事はこちら彩り野菜とソーセ