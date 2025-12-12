美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。なりたい顔の印象に近づくには、顔型にあったメイクをするのが大切です。そこで今回は、丸顔、ベース型、面長といった顔型別に、垢抜けるメイクのやり方をご提案します。【詳細】他の記事はこちら顔型をカバーする垢抜けメイクをする前に顔型をカバーする垢抜けメイクをする前に、どの顔型にも共通するおすすめの方法が、ベースメイクで顔型をカバーする方法です。まずはじめに