京成バスは、深夜急行バス 千葉線を再編し、「深夜急行バス 船橋・稲毛線」として12月1日に運行を開始した。降車停留所を再編し、西船橋駅、海神駅入口、船橋駅、船橋競馬場駅、谷津駅、JR津田沼駅、京成津田沼駅、習志野市立第三中学校停留所を新設し、ハイタウン塩浜、行徳駅前4丁目、秋津小学校、香澄公園での降車扱いを終了した。停留所の位置を東京駅はJR高速バスターミナル5番乗り場へ、検見川浜駅はロータリー外の空港リム