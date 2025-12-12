日本航空（JAL）グループは、悪天候の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。12月12日午前11時現在、特別対応を実施するのは、同日に旭川・札幌/千歳・札幌/丘珠・青森を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。この他に、利尻・根室中標津・奥尻・三沢・秋田・新潟でも運航への影響が懸念されている。