Bacha Coffeeは、「Bacha Coffee 銀座」を12月11日に開業した。日本初の店舗で、運営はBacha Coffeeと東急グルメフロントが担う。店内は1階にコーヒーブティックとテイクアウト、2階と3階にコーヒールームを設ける。総席数は40席。200種類以上の100パーセントアラビカ豆のコーヒーを扱う。コーヒールームではフルメニューを提供し、モロッコ風ケフタミートボールなどの食事や、フィリング入りクロワッサン、ペストリーもそろえる。