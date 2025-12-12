冬はとにかく足先の冷えに悩まされますよね…。特にデスクワーク中は冷えによって集中力も途切れて、なかなか辛いものがあります。そんな悩みを解消してくれるのが、足裏用のカイロ。ダイソーなら、足裏全体を覆う大判サイズが110円（税込）で買えちゃいます！貼るだけで、足裏全体をじんわり温められて心地良いですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：貼るカイロ（足裏用、1足組）価格：￥110（税込）持続時間（約