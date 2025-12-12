林芳正総務相の陣営の去年の衆院選での労務費をめぐる問題で、林総務相は衆議院総務委員会で実態に合致しない領収書が11人分確認されたことを報告しました。林芳正総務相の陣営は、去年秋の衆議院選挙でポスター維持管理などの名目で労務費あわせて310万円あまりをおよそ270人に支出したと収支報告書に記載しています。このうち山陽小野田市に住む複数人が「金は受け取っていない」「労務もしていない」などと答えていると山