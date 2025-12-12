山口フィナンシャルグループがグループ内の若手女性社員にキャリア形成などについて考えてもらおうというイベントを山口市で開きました。このイベントはキャリア形成について考えてもらうと共に女性社員同士の関係構築を図ろうと2年前から開いているものです。キャリアアップを目指す若手女性社員らおよそ110人が参加、互いの悩みを話し合ったり、女性管理職の経験談に耳を傾けたりしました。（女性管理職）「板挟みじ