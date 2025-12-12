衆議院の議員定数削減法案をめぐり、自民党と日本維新の会の国会対策委員長が会談し、会期を延長する可能性も視野に法案の審議入りを目指す方針を確認しました。衆議院の議員定数削減法案について、与党側が特別委員会での審議入りを求めているのに対し、野党側は先に審議されている企業・団体献金に関する法案を優先すべきだとして、審議入りの見通しが立っていません。こうしたなか、自民党の梶山国対委員長は日本維新の会の遠藤