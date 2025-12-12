NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「なるべく無理しないでいきます」「だってこれから楽しい年末なんですから」今週に入り、体調を崩していることを明かしていた津久井さんは、「採血の結果が出てとりあえず断食は解除されました