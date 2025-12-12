木原官房長官は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を、絶対に使用しないよう呼びかけました。木原官房長官：絶対に使用しないこと。使用している場合には直ちにやめること。使用により異常症状が見られた場合には、速やかに医療機関を受診すること。そのことをぜひお願いします。「エトミデート」は、過剰摂取すると手足がけいれんすることなどから、「ゾンビたばこ」とも呼ばれています。若者を中心とした乱用