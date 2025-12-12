白内障の手術のため入院していた常陸宮妃華子さまがきょう（12日）退院されたと、宮内庁が発表しました。現在85歳の華子さまは、左目の後発白内障の手術のため、10日から東京・渋谷区の日本赤十字社医療センターに入院していましたが、手術が無事成功し、きょう（12日）午前、退院されました。宮内庁によりますと、入院2日目のきのう（11日）午前9時15分から25分にかけ10分間の手術を受け、現在、術後の経過は良好だということです