11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（79）が12日、自身のインスタグラムを更新。リハビリを兼ねたトレーニングの様子を公開した。【写真】リハビリ姿を公開した美川憲一今月10日に記者会見し、公表後初めて公の場に姿を見せた美川。病気を抱えながらもエンターテイナーとしてステージに立つ姿勢を崩していない。投稿では「ど〜も〜 美川よ〜」とおなじみの言葉で切り出し、「12/14のディナーショーに向けて トレ