女優の大地真央（69）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。これまでに演じたヒロインの数を明かした。同番組では、長年家族ぐるみで親交のある歌手・藤井フミヤと共演。藤井が「真央さんは女優さんだけど、真央さんほどドレスを着た女優さんって他にいないと思う」と切り出すと、大地は「こないだ何かの取材でうちのスタッフが数えた、ヒロインを」と振り返り、「再演は置いておいて何人ってなったら、91人」