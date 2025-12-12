テレビ朝日系では、12日午後8時10分（※一部地域を除く）より『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾奇跡の共演編』を放送する。大越健介×有働由美子×マツコ・デラックスが黒柳徹子と奇跡の爆笑トークを繰り広げる。【写真】『徹子の部屋』で赤裸々に告白する有働由美子1976年2月2日にスタートして以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一