タレント・山田邦子（65）が12日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。体の衰えについて語った。65歳になってから「ガタがきた」と山田。「64までなんともなかった。この1歳で、色んなことがショボショボしてきた。目とか聞こえないとか、覚えが悪いとか、やけに早く起きるとか」と明かした。最近は「メモしなきゃだめ」とも。「言葉が出ない時がある。人の名前が出ない。この間は弟の名前が