アメリカのウォルト・ディズニーはチャットGPTを手掛けるオープンAIに10億ドルを出資し、資本提携すると発表しました。記者「ディズニーはこれまで、AIによる自社コンテンツの利用に反発してきましたが、大きな方針転換といえそうです」11日、ディズニーはオープンAIに10億ドル、日本円でおよそ1550億円を出資すると発表しました。また、3年間のライセンス契約も結び、今後、ミッキーマウスなど200以上のキャラクターがオープンAI