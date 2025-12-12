原子力発電所に関する情報です。東北電力によりますと、東日本大震災以前から運転を停止している青森県の東通原子力発電所では、現時点で異常なしということです。また、東日本で唯一稼働中の原発である宮城県の女川原子力発電所2号機でも地震による異常は確認されておらず、「通常運転を継続中」だということです。周辺の放射線量を測るモニタリングポストの値にも変化はないということです。