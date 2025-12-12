12日午前、東京・港区で住宅が燃え、1人がケガをする火事があり、現在も延焼中です。警視庁などによりますと、12日午前10時すぎ、港区高輪で住宅が燃える火事があり、火は住宅の1階部分およそ50平方メートルを焼き、現在も延焼中です。東京消防庁がポンプ車など26台を出動させて消火活動を行い、火の勢いは収まりつつあるということです。この火事で、この家に住む90代の女性がケガをしたということです。女性は、「ガスをつけよう