気象庁＝東京都港区12日午前11時44分ごろ、北海道、青森県、岩手県、秋田県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.7と推定される。気象庁は北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報を出した。8日に青森県で震度6強の地震が発生し、巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっているとして「北海道・三陸