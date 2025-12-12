【シドニー共同】オーストラリア政府は12日、韓国の造船大手ハンファがオーストラリア造船大手オースタルへの出資比率を引き上げることを条件付きで認めると発表した。オースタルは、日本が共同開発・生産を目指すオーストラリア海軍の新型艦の建造を担う有力候補とされる。ハンファは出資比率を現行の9.9％から19.9％まで引き上げることが可能となった。地元メディアによると、オーストラリア政府は認可の条件として、ハン