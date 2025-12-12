『スター・ウォーズ』の新たなRPGゲーム、『スター・ウォーズ：フェイト・オブ・ジ・オールド・リパブリック（Star Wars: Fate of the Old Republic）』が発表され、初の予告編映像が公開された。 ルーカスフィルムと共に開発するのはArcanaut Studios。ファンの間で傑作ゲームとの呼び声高い2003年発売のタイトル『Star Wars: Knights of the Old Republic』でディレクタӦ