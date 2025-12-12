【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5用アクション「SAROS」のストーリートレーラーが公開された。 今回のトレーラーではストーリーのカットシーンなどがお披露目。また、本作の特徴でもあるハイスピードで展開されていくバトルシーンも確認