【モデルプレス＝2025/12/12】女優の木村文乃が12月11日、自身のInstagramを更新。バランスの取れた手料理を6品公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳女優「盛り付けがプロの域」 さんまの塩焼きなど並んだ2人分食卓◆木村文乃、栄養バランス満点手作りメニュー公開木村は「女川港直送のさんま」を中心にした献立を投稿。「さんまの塩焼き 期限ギリギリ豚キムチ ほうれん草のおひたし めかぶ アサリのおみそ汁 寝かせ玄米ごはん