EXOが、冬の名曲『The First Snow』に続く新たなウィンターソングを予告した。【写真】スホ、東方神起ユンホとの2SHOT12月12日午前0時、EXOの公式SNSを通じて、新曲『I’m Home』のMVティザー映像とイメージカットがサプライズ公開された。叙情的な楽曲の雰囲気と、メンバーたちの温かみのあるビジュアルが収められており、大きな反響を呼んでいる。『I’m Home』は、繊細なピアノの旋律とストリングスが調和したポップバラードだ